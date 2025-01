Hoogste aantal oogletsels in tien jaar tijdens jaarwisseling

UTRECHT (ANP) - Tijdens de afgelopen jaarwisseling hebben zeker 187 mensen oogletsel opgelopen door vuurwerk, het hoogste aantal in tien jaar. Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft dat geïnventariseerd. De organisatie van oogartsen meldt dat een op de drie gewonden blijvende gevolgen zal ondervinden.

In totaal raakten vijftien ogen blind door de verwondingen, waarvan er zes operatief moesten worden verwijderd. De cijfers zijn voorlopig, want bij een deel van de patiënten wordt pas in een later stadium duidelijk of het letsel blijvend is of niet.