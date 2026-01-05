Hoogste aantal vuurwerkslachtoffers in jaren op spoedeisende hulp

AMSTERDAM (ANP) - Afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH's) hebben tijdens de afgelopen jaarwisseling het hoogste aantal vuurwerkslachtoffers in jaren geholpen. Volgens een inventarisatie van kenniscentrum VeiligheidNL kwamen op deze ziekenhuisafdelingen in totaal 474 patiënten binnen met verwondingen door vuurwerk. Dat was 29 procent meer dan bij de jaarwisseling daarvoor en het hoogste aantal sinds de jaarwisseling van 2016 op 2017.

Huisartsenposten zagen juist 4 procent minder vuurwerkslachtoffers dan een jaar eerder. Het totale aantal komt uit op 1239 gewonden, een toename van bijna 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit aantal werd in 2022-2023 voor het laatst overtroffen. Meer dan de helft van alle slachtoffers was onder de 20 jaar.

Vuurwerkletsel heeft dit jaar tot zo'n twintig amputaties geleid. In eerdere jaren ging het vaak om een tiental. Twee mensen kwamen tijdens de jaarwisseling om het leven door vuurwerk, in Nijmegen en Aalsmeer. In november viel ook al een dodelijk vuurwerkslachtoffer in Groningen.

Kinderen

Opvallend is volgens de organisatie het aantal ernstige verwondingen bij kinderen die vuurwerk dat niet was afgegaan hadden opgeraapt om het opnieuw af te steken. "Het ging in totaal om een veertigtal gevallen, waarbij het negen van de tien keer ging om kinderen onder de 14 jaar", meldt VeiligheidNL. "Dit leidde tot ernstige verwondingen en werd in eerdere jaren veel minder vaak gezien."

De afgelopen jaarwisseling was de laatste waarbij consumenten regulier vuurwerk konden afsteken. Vanaf volgend jaar is consumentenvuurwerk verboden, behalve uit de laagste categorie, waar bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten onder vallen.

Legaal vuurwerk

Volgens de inventarisatie werd het meeste letsel veroorzaakt door legaal vuurwerk. "Ten minste vier op de tien letsels kwamen door vuurwerk dat tijdens de afgelopen jaarwisseling legaal was", vertelt directeur Martijntje Bakker van VeiligheidNL. Zij vermoedt dat mensen tijdens de laatste jaarwisseling met legaal vuurwerk meer risico's hebben genomen.

Veel verwondingen waren volgens VeiligheidNL niet gebeurd als mensen zich aan de veiligheidsadviezen hadden gehouden. "Zo droeg maar 7 procent van alle slachtoffers een vuurwerkbril", zegt Bakker. Zij denkt dat het afsteekverbod dat volgend jaar geldt al op korte termijn kan leiden tot "een aanzienlijke afname van vuurwerkslachtoffers". Op langere termijn kan "een nieuwe norm" ontstaan, hoopt Bakker, wat nog meer verwondingen kan besparen.