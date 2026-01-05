AEX-index sluit na flinke winst nipt onder recordstand

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is maandag heel dicht bij een nieuw record gekomen. Aan het einde van de dag noteerde de hoofdgraadmeter aan het Damrak dankzij een plus van 1,8 procent op 985,12 punten. Het record blijft nog even staan op de 985,97 punten van 27 oktober. Het op diezelfde dag bereikte slotrecord van 982,00 punten gaat wel uit de boeken.

De flinke plus van maandag volgde op de winst van 1,7 procent op vrijdag, de eerste handelsdag van 2026. Net als toen waren met name de chipbedrijven populair. ASML, ASMI en Besi wonnen tot 7 procent, na plussen van tot 11 procent op vrijdag door het aanhoudende optimisme rond kunstmatige intelligentie (AI).