Hoogste Duitse hof stemt in met krimp van parlement

KARLSRUHE (ANP/AFP/DPA) - Het hoogste hof van Duitsland heeft plannen om de omvang van het parlement te beperken grotendeels goedgekeurd. De Bondsdag telt nu 733 parlementariërs, maar dat wordt bij de volgende verkiezing beperkt tot maximaal 630. De regering wilde ook af van een mechanisme waarmee partijen die de kiesdrempel niet halen toch in het lagerhuis kunnen komen, maar daar gingen de rechters niet in mee.

De Bondsdag had de plannen vorig jaar al goedgekeurd, tot chagrijn van kleine partijen. Die kunnen profiteren van een regel waarmee ze de kiesdrempel van 5 procent kunnen omzeilen. Partijen waarvan kandidaten winnen in voldoende kiesdistricten, komen ook in het parlement als ze landelijk minder dan die 5 procent van de stemmen krijgen. De kiesdrempel dient om versplintering van het parlement te voorkomen.

De geplande hervorming was aangevochten door Die Linke en de conservatieve CSU. Die laatste partij, de zusterpartij van de CDU, doet alleen mee in Beieren en geldt daar als de dominante partij. Toch zou de CSU uit het parlement kunnen verdwijnen als het landelijk minder dan 5 procent van de stemmen krijgt. Het zat daar bij de vorige verkiezingen net boven, Die Linke eindigde toen net onder de 5 procent.

Het Grondwettelijk Hof in Karlsruhe oordeelt dat het schrappen van de enige uitzondering op de 5 procent-regel ongrondwettig is, al kan de krimp van het parlement wel doorgaan. De CSU reageerde opgelucht op die uitspraak. Partijleider Markus Söder sprak over een duidelijk succes voor Beieren en zijn partij en een klap voor de huidige regering.