Spaanse premier Sánchez zwijgt in onderzoek naar echtgenote

MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een beroep gedaan op zijn zwijgrecht in het vooronderzoek naar zijn echtgenote Begoña Gómez. Zij wordt beschuldigd van corruptie en machtsmisbruik.

Een advocaat van de radicaal rechtse partij Vox die bij het verhoor aanwezig was, vertelde tegen verslaggevers dat het verhoor "ongeveer twintig minuten" duurde. Ze voegde eraan toe dat Sánchez gebruikmaakte van zijn recht om niet tegen zijn partner te getuigen. De Spaanse wet bepaalt dat naaste familieleden niet verplicht zijn vragen te beantwoorden.

Het onderzoek draait om de vraag of Gómez haar positie als partner van de premier heeft misbruikt om sponsors te bemachtigen voor het masterprogramma dat ze leidde aan de universiteit. Een onderzoeksrechter arriveerde dinsdagochtend bij de officiële residentie van Sánchez in Madrid, ruim een week nadat de socialistische premier door een rechtbank was opgeroepen te getuigen.

Sánchez heeft eerder de beschuldigingen ontkend en gezegd dat ze zijn georkestreerd door rechtse politieke tegenstanders. De premier, die een minderheidsregering leidt, overwoog in april vanwege de zaak op te stappen.