Mediakantoor Hamas: bijna 300 mensen gedood in Khan Younis

KHAN YOUNIS (ANP/RTR/AFP) - Het mediakantoor van Hamas zegt dat bijna driehonderd mensen zijn gedood tijdens de Israëlische operatie in het oosten van de stad Khan Younis. Ook zouden er meer dan driehonderd gewonden zijn. De operatie begon 22 juli en de Israëlische krijgsmacht (IDF) maakte dinsdagochtend bekend zich te hebben teruggetrokken.

Duizenden burgers zijn dinsdag te voet of met een ezel teruggekeerd naar de stad in het zuiden van de Gazastrook. Veel van hun woningen zijn beschadigd of verwoest. Ook zijn wegen kapot. De IDF verklaart tijdens de operatie meer dan 150 militanten te hebben gedood. Ook wordt gemeld dat er tunnels zijn vernietigd en wapens in beslag zijn genomen.

De oorlog in de Gazastrook heeft zeker 39.400 mensen het leven gekost, meldt het lokale ministerie van Gezondheid. Het officiële aantal gewonden ligt op bijna 91.000. Hamas en Israël praten al maanden via bemiddelaars over onder meer een wapenstilstand, maar een akkoord lijkt nog niet in zicht.