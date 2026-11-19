RIYAD (ANP/AFP) - Een aanval van de Jemenitische Houthi's op Riyad heeft schade veroorzaakt aan het hoogste gebouw van de Saudische hoofdstad. De autoriteiten hebben bevestigd dat er een toren in de financiële wijk van Riyad is geraakt en een foto geplaatst van de schade.

Volgens de civiele beschermingsdienst zijn er geen slachtoffers gevallen. Op de foto is te zien dat het gaat om de Public Investment Fund Tower, een gebouw van 385 meter hoog waar het staatsinvesteringsfonds in huist. Er lijken enkele panelen en ramen te zijn weggeslagen.

Saudi-Arabië zei eerder op de dag al een raketaanval van de Houthi's te hebben afgeslagen. Het land wordt de afgelopen maanden veelvuldig beschoten door die Jemenitische beweging. De Saudi's vallen andersom ook veel doelen van de Houthi's aan.