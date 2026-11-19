Zon, lagere vaste lasten, een terras met zeezicht: veel Nederlanders willen niet tot hun pensioen wachten om naar Spanje te gaan.

Maar wie vóór zijn AOW -leeftijd vertrekt, neemt een rekening mee die pas jaren later wordt ingehaald. En die rekening wordt niet kleiner als je terugkomt.

2 procent per jaar, je leven lang

De AOW bouw je op in de 50 jaar vóór je AOW-leeftijd. Voor elk jaar dat je in Nederland woont of werkt, krijg je 2 procent. Na 50 jaar zit je op 100 procent.

Ga je in het buitenland wonen, dan ben je meestal niet meer verzekerd. De opbouw stopt, en elk jaar weg betekent later 2 procent minder AOW.

Een volledige AOW voor een alleenstaande is nu €1.662,16 bruto per maand. Tien jaar in Spanje kost dan 20 procent: €332 bruto per maand. Dat is bijna €4.000 per jaar, plus een stukje vakantiegeld. Wie twintig jaar AOW krijgt, loopt zo ruim €80.000 bruto mis.

Voor een stel is het bedrag per persoon lager: 20 procent van €1.139,39 is €228 per maand. Vertrekken jullie samen, dan geldt dat voor jullie allebei.

In januari stijgt de AOW naar verwachting met zo'n 2 procent. Het gat groeit gewoon mee.

Terugkomen dicht het gat niet

Wie terugkomt als het tegenvalt, bouwt vanaf dat moment weer AOW op. Maar de jaren in Spanje blijven leeg.

Achteraf inkopen kan namelijk alleen voor mensen die voor het eerst in Nederland komen wonen of werken. Wie hier eerder woonde, valt daarbuiten.

"Wie terugkomt, bouwt weer AOW op. Maar de jaren in Spanje blijven leeg."

Wel een vangnet, geen reparatie

Wie later van een onvolledige AOW moet rondkomen, kan een AIO-aanvulling krijgen. Die vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Voorwaarden: je woont in Nederland, hebt weinig ander inkomen en als alleenstaande niet meer dan €8.000 vermogen.

Dat is dus bijstand, geen hersteld pensioen. Met een aanvullend pensioen of wat spaargeld kom je er al snel niet voor in aanmerking. En ook met AIO haal je het niveau van een volledige AOW niet: het sociaal minimum voor een alleenstaande ligt netto zo'n €74 per maand lager.

Blijf je in Spanje wonen, dan krijg je helemaal geen AIO.

Eén jaar om het te regelen

Het gat voorkom je met een vrijwillige verzekering. Die vraag je aan uiterlijk een jaar nadat je in het buitenland bent gaan wonen. Je moet direct daarvoor minstens een jaar in Nederland verzekerd zijn geweest. Mis je die termijn, dan is de deur dicht.

De verzekering loopt maximaal tien jaar. De premie is in 2026 17,9 procent van je inkomen, met een minimum van €569 en een maximum van €5.693 per jaar.

Elk verzekerd jaar levert een alleenstaande later ruim €33 bruto AOW per maand op. Bij de minimumpremie heb je je geld na nog geen anderhalf jaar AOW terug. Bij de maximumpremie duurt dat ruim dertien jaar.

"Bij de minimumpremie heb je je geld na nog geen anderhalf jaar AOW terug."

Werk je vanuit Spanje voor een Nederlandse werkgever en betaal je hier belasting en premies? Dan blijf je meestal verzekerd. Controleer je opbouw in Mijn SVB.

AOW-gat na emigratie in het kort

Opbouw: 2 procent per jaar in de 50 jaar vóór je AOW-leeftijd

Volledige AOW alleenstaande: €1.662,16 bruto per maand (sinds 1 juli 2026)

Tien jaar weg: 20 procent minder, €332 bruto per maand

Vrijwillig verzekeren: aanvragen van twee maanden vóór tot een jaar na vertrek

Duur vrijwillige verzekering: maximaal tien jaar

Premie 2026: 17,9 procent van je inkomen, €569 tot €5.693 per jaar

AIO-aanvulling: alleen als je in Nederland woont, alleenstaande maximaal €8.000 vermogen

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