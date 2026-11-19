Op 1 januari verloren ruim 20.000 Belgen hun werkloosheidsuitkering, voorgoed. Tot dit jaar kon je in België in principe eindeloos een uitkering houden; sinds 1 maart is die regeling gestopt voor nieuwe werklozen. Nu kunnen ze hooguit twee jaar 'aan de dop zitten'. Toch heeft een Belg na ontslag nog altijd een zachtere landing vergeleken met een Duitser.

Hoeveel WW krijg je bij €4.000 bruto per maand?

We rekenen met een alleenstaande van 50 zonder kinderen, die 30 jaar werkte en €4.000 bruto per maand verdiende, zonder vakantiegeld. In Nederland krijgt die over de hele uitkering ruim €22.000 bruto meer dan in België. In Duitsland is het bedrag lager, maar netto, en stopt de uitkering negen maanden eerder.

Per maand Nederland België Duitsland Maand 1 en 2 €3.000 €2.600 €1.580 Maand 3 €2.800 €2.600 €1.580 Maand 4 tot en met 6 €2.800 €2.400 €1.580 Maand 7 tot en met 12 €2.800 €1.997 €1.580 Maand 13 tot en met 15 €2.800 €1.496 €1.580 Maand 16 tot en met 24 €2.800 €1.496 geen uitkering Bruto of netto bruto bruto netto Totaal €67.600 €44.934 €23.700

In Nederland betaalt UWV de eerste twee maanden 75 procent van je loon en daarna 70 procent, staat op de site van UWV . Het vakantiegeld komt daar nog bij, eens per jaar. UWV rekent met hooguit €309,91 per dag, zo’n €6.740 per maand; verdien je meer, dan telt dat deel niet mee.

België begint met 65 procent, maar trekt de grens steeds lager. Na drie maanden zakt het naar 60 procent en vanaf maand zeven rekent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) met een loon van hooguit €3.328,40. In het tweede jaar krijgt een alleenwonende een vast bedrag van €57,53 per dag, ongeacht wat hij verdiende. De RVA betaalt 26 dagen per maand.

Waarom krijgt een Duitser zo weinig?

Het Duitse Arbeitslosengeld is 60 procent van een nettoloon dat de Bundesagentur für Arbeit zelf uitrekent. Ze haalt eerst de loonbelasting en een vast bedrag van 20 procent voor sociale premies van je brutoloon af. Bij €4.000 bruto blijft er per maand zo’n €2.640 over en daarvan krijg je 60 procent.

Daar staat tegenover dat het bedrag netto is. Over de Duitse uitkering betaal je geen belasting en de Bundesagentur betaalt je zorgverzekering. Op de Nederlandse en Belgische bedragen in de tabel gaat nog belasting af, dus het verschil is in werkelijkheid kleiner. Heeft een Duitser kinderen, dan wordt het 67 procent: zo’n €1.770 per maand. Ook bij ziekte zit je in Nederland ruimer dan in Duitsland, blijkt uit het stuk over doorbetalen bij ziekte in Europa

In cijfers

€8.450 bruto per maand is het hoogste loon waarmee Duitsland in 2026 rekent. Het maximale Arbeitslosengeld ligt daardoor rond €3.200 per maand zonder kinderen, becijfert Gegen-Hartz.de.

€4.351,50 bruto per maand is het hoogste loon waarmee België de eerste drie maanden rekent.

99.166 langdurig werkloze Belgen verloren in de eerste helft van 2026 hun uitkering, meldt VRT NWS. Ruim de helft vroeg daarna een leefloon aan, de Belgische bijstand.

24 maanden is in alle drie de landen de langste gewone WW-duur.

Hoe lang krijg je WW in elk land?

Bij de duur draait het beeld om. Een Belg krijgt sneller een lange uitkering: na een jaar werk heb je recht op twaalf maanden, en wie vijf jaar werkte, krijgt de volle twee jaar. In Nederland heb je daar bijna 30 jaar werk voor nodig, in Duitsland moet je ook nog 58 zijn.

Situatie Nederland België Duitsland 35 jaar, 10 jaar gewerkt 10 maanden 24 maanden 12 maanden 50 jaar, 30 jaar gewerkt 24 maanden 24 maanden 15 maanden 58 jaar, 35 jaar gewerkt 24 maanden 24 maanden, soms langer 24 maanden Minimaal gewerkt 26 van de laatste 36 weken 1 jaar in de laatste 3 jaar 12 maanden in de laatste 30

In Nederland levert elk van je eerste tien werkjaren een maand WW op. Daarna telt elk jaar tot en met 2015 als een hele maand en elk jaar vanaf 2016 als een halve. Je krijgt minstens drie maanden. Duitsland kijkt alleen naar de laatste vijf jaar en vooral naar je leeftijd.

Ben je jonger dan 50, dan krijg je hooguit twaalf maanden werkloosheidsuitkering. - Bundesagentur für Arbeit

Voor Belgische 55-plussers geldt een uitzondering. Wie in 2025 al een loopbaan van 30 jaar had, kan langer dan twee jaar een uitkering houden, meldt de vakbond ACV.

Blijft de Nederlandse WW zo ruim?

Voorlopig wel. Het kabinet wilde de maximale WW-duur halveren naar twaalf maanden, maar schrapte die bezuiniging eind september. Wat dat per arbeidsverleden had gescheeld, staat in het stuk over de WW-bezuiniging na 30 jaar werk . Het kabinet wil eind dit jaar wel een hervormingsagenda presenteren, dus helemaal van tafel is het onderwerp niet.

In België gaat de afbouw intussen door. De RVA verwacht dat tot halverwege 2027 zo’n 194.000 mensen hun uitkering verliezen.

Het enige land ter wereld waar men onbeperkt in de tijd een uitkering kon krijgen. - Ive Marx, hoogleraar sociaal-economisch beleid (UAntwerpen)

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