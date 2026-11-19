Je hebt zonnepanelen op het dak en over zes weken stopt de salderingsregeling. Een thuisbatterij lijkt dan de logische stap: je slaat je eigen stroom op in plaats van hem voor een paar cent terug te leveren. Volgens de Consumentenbond is de rekensom alleen een stuk minder gunstig dan veel mensen denken.

Een gemiddeld huishouden doet ongeveer vijftien jaar over het terugverdienen van een thuisbatterij. Dat is ongeveer net zo lang als de batterij meegaat.

Bijna 430.000 batterijen eind dit jaar

Toch kopen steeds meer mensen er een. Het aantal huishoudens met een thuisbatterij is dit jaar meer dan verdubbeld. Eind 2026 staan er naar verwachting bijna 430.000, meldt TPO op basis van de NOS. Eind 2025 schatten de onderzoekers dat aantal nog op 166.800.

De drijfveer is 1 januari. Nederland telt ruim drie miljoen huishoudens met zonnepanelen. Vanaf die datum kunnen ze teruggeleverde stroom niet meer wegstrepen tegen hun verbruik. Volgens de onderzoekers heeft 73 tot 86 procent van die huishoudens nog geen batterij. Er is dus nog veel ruimte voor verkopers.

Vijftien jaar is ongeveer de levensduur

Joyce Donat van de Consumentenbond is tegenover de NOS duidelijk: "Voor de meeste mensen is het helemaal niet zo aantrekkelijk." Volgens de bond hangt het ervan af hoeveel panelen je hebt en hoeveel stroom je gebruikt.

Onze berekening is dat een gemiddeld huishouden met een thuisbatterij er ongeveer vijftien jaar over doet voordat deze is terugverdiend. Dat is ongeveer de levensduur van een batterij. - Joyce Donat, Consumentenbond, tegen de NOS

Sneller terugverdienen kan wel. "Het ligt aan je situatie", zegt Donat. In de praktijk lukt dat volgens de NOS vooral mensen met veel kennis en motivatie.

Zo ziet de som eruit voor een stekkerbatterij

Het Reformatorisch Dagblad rekende een voorbeeld door. Een stekkerbatterij van ongeveer 5 kWh kost zo'n €1.000 tot €1.500. Gemiddeld bespaar je daarmee ongeveer €90 per jaar.

Aanschaf: €1.000 tot €1.500

Besparing: gemiddeld €90 per jaar

Terugverdiend: na ruim tien tot vijftien jaar

Wat je zonnestroom straks nog oplevert, hangt ook af van je energieleverancier. Leveranciers mogen terugleverkosten blijven rekenen, zolang die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. Een maximumtarief is er niet.

En de dubbele energiebelasting?

Gebruik je de batterij alleen om overdag je eigen zonnestroom op te slaan voor de avond, dan heb je daar geen last van. Dubbele belasting dreigt pas als je stroom van het net in de batterij laadt en die later weer teruglevert, bijvoorbeeld om te handelen op de energiemarkt. Staatssecretaris Eerenberg van Financiën noemde op 3 november een mogelijke oplossing "kansrijk". Een besluit is er nog niet. TNO rondt deze maand een onderzoek af en begin december moet duidelijk worden of de oplossing wordt ingevoerd.

Pas op voor de verkoper aan de deur

De Consumentenbond waarschuwt ook voor oplichters die aan de deur of via de telefoon batterijen aanbieden. Begin november begon de ACM samen met de Consumentenbond, de Fraudehelpdesk, het Juridisch Loket en Vereniging Eigen Huis een campagne tegen misleidende verkopers. Uit ACM-onderzoek onder ruim 1.800 mensen bleek dat bijna de helft telefonisch of aan de deur was benaderd. Bij 30 procent ging het om een thuisbatterij. De Consumentenbond kreeg in een jaar tijd bijna duizend klachten over misleidende verkoop van energieproducten.

Een paar verkoopverhalen klinken overtuigend, maar kloppen niet. Voor thuisbatterijen bestaat geen landelijke ISDE-subsidie. Gebruik je de batterij alleen thuis, dan kun je de btw niet terugvragen. En niemand is door het einde van salderen verplicht een batterij te kopen. Volgens Kassa vroegen nepverkopers dit najaar zelfs al tijdens het telefoongesprek een borgsom van €250. Eerder schreef WEL al over de bedrijfsnamen waarover de Consumentenbond de meeste klachten krijgt

Een verkoper mag je alleen bellen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Heb je aan de deur of via de telefoon toch getekend, dan heb je vaak veertien dagen bedenktijd. Bij misleiding of druk kan een contract soms worden vernietigd.

Dus: wachten of kopen?

Voor de meeste huishoudens is een thuisbatterij geen snelle besparing, maar een investering die je pas aan het eind van zijn leven terugziet. Reken het dus eerst zelf door: hoeveel wek je op, hoeveel verbruik je 's avonds en wat vraagt jouw leverancier straks voor teruglevering? En belt er iemand met een aanbieding die alleen vandaag geldt, hang dan op.