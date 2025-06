Hoogste NAVO-commandant in Europa toch weer Amerikaan

BRUSSEL/WASHINGTON (ANP) - De NAVO houdt een Amerikaan als hoogste commandant in Europa. Na het aantreden van president Donald Trump overwogen de Verenigde Staten om die belangrijke post op te geven, omdat Europa meer zelf voor zijn verdediging zou moeten opdraaien. Maar er is donderdag toch opnieuw een Amerikaan benoemd.

De zogeheten Supreme Allied Commander Europe (SACEUR), die de verdediging van Europa leidt, is sinds de oprichting van de NAVO altijd een Amerikaanse generaal. Maar de huidige SACEUR, viersterrengeneraal Chris Cavoli, zou misschien een Europese opvolger krijgen, klonk het eerder dit jaar. Op het Pentagon zouden plannen zijn gemaakt om geen landgenoot te sturen als Cavoli komende zomer afzwaait. De regering-Trump wil immers de aandacht verleggen naar het pareren van opkomend China.

Maar Cavoli wordt opgevolgd door luchtmachtgeneraal Alexus Grynkewich, maakte het Pentagon donderdag bekend. De NAVO heeft ingestemd.

SACEUR belangrijke schakel

Dat de VS het commando over de NAVO-troepen in Europa zouden afstaan was ook onwaarschijnlijk, benadrukten hoge NAVO-diplomaten de afgelopen weken. Die post levert veel invloed op tegen geringe kosten. Bovendien is de SACEUR de schakel tussen de nucleaire en de niet-nucleaire verdediging van de NAVO. De VS willen die laatste in de toekomst aan de Europeanen overlaten, maar spreken niet over het intrekken van hun nucleaire bescherming. Een Europese SACEUR zou het Amerikaanse kernwapenarsenaal moeilijk in stelling kunnen brengen.

Eisenhower

De SACEUR voert het bevel over alle NAVO-troepen als bijvoorbeeld Rusland een NAVO-land zou aanvallen. De geallieerde opperbevelhebber en latere president Dwight D. Eisenhower was in 1951 de eerste.