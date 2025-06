Verdeling door PVV achtergelaten ministersposten nog niet rond

DEN HAAG (ANP) - De drie overgebleven regeringspartijen zijn het nog niet eens over de verdeling van de vrijgekomen ministersposten in het demissionaire kabinet, nu de PVV-bewindslieden zijn opgestapt. Het overleg daarover tussen de fractievoorzitters, vicepremiers en partijloos premier Dick Schoof is wel "in goede sfeer" verlopen, aldus NSC-vicepremier Eddy van Hijum.

"We zijn er nog niet helemaal uit", zei Van Hijum. Hij sprak van "een flinke puzzel". In totaal zijn vijf ministers en vier staatssecretarissen van het toneel verdwenen, maar die worden waarschijnlijk niet allemaal vervangen. Hier en daar zullen wellicht portefeuilles in elkaar worden geschoven, zo valt te horen.

Eerder werd al duidelijk dat alle drie de partijen graag de portefeuille Asiel en Migratie willen hebben. Op die plek hopen zij een snel succes te kunnen boeken door de strenge asielwetten die voormalig PVV-minister Marjolein Faber indiende door het parlement te loodsen.