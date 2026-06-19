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Hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland op 19 juni

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 15:03
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DE BILT (ANP) - In Ell steeg de temperatuur vrijdag tot 34,0 graden. Niet eerder werd op 19 juni zo'n hoge temperatuur gemeten in ons land, meldt Weeronline. Het vorige warmterecord voor 19 juni werd gemeten in 2000. Toen steeg het kwik tot 33,9, ook in de Limburgse plaats Ell.
Er is geen sprake van een officieel warmterecord, omdat het record op het hoofdstation in De Bilt niet is verbroken. Tot nu toe werd het 31,4 graden in De Bilt. Het is op het hoofdstation wel de warmste dag van dit jaar tot nu toe.
Komende dagen houdt het warme weer aan. Zaterdag is mogelijk sprake van de tweede regionale hittegolf van het jaar.
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