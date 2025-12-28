Houthi's: Israëlische aanwezigheid in Somaliland zou doelwit zijn

SANAA (ANP/AFP) - De Jemenitische Houthi's hebben gewaarschuwd dat ze iedere Israëlische aanwezigheid in Somaliland als een militair doelwit zullen beschouwen. Somaliland ligt vlak bij het gebied dat de Houthi's in Jemen onder controle hebben, aan de overkant van de Golf van Aden.

Israël besloot afgelopen week als eerste land ter wereld om Somaliland te erkennen als onafhankelijke staat. Het gebied is afgescheiden van Somalië, maar de internationale gemeenschap beschouwt het als Somalisch grondgebied.

Het is niet duidelijk waarom Israël juist nu deze stap zet, maar waarnemers speculeren dat Israël meer grip wil krijgen op de scheepvaart in de Golf van Aden en de Rode Zee. De Houthi's hebben daar de afgelopen twee jaar veel schepen aangevallen die banden hebben met Israël. De Jemenitische beweging zei dit te doen uit solidariteit met de Palestijnse bevolking in de Gazastrook. De Houthi's, die een groot deel van Jemen controleren, worden gesteund door Iran.