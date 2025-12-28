Routinier Bergsma kan zich voorzichtig opmaken voor vierde Spelen

HEERENVEEN (ANP) - Schaatser Jorrit Bergsma kan zich voorzichtig gaan opmaken voor zijn vierde deelname aan de Olympische Spelen. De 39-jarige Fries van Team AH Zaanlander eindigde op het olympisch kwalificatietoernooi met 12.45,52 als tweede op de 10 kilometer. Die tweede plaats staat laag in de selectievolgorde van schaatsbond KNSB, maar Bergsma maakt na twee overwinningen op de massastart in de wereldbeker dit seizoen ook een gerede kans om voor dat nummer te worden aangewezen.

"Ik heb er nog niets over gehoord", bleef Bergsma op de vlakte over de aanwijsplek voor de massastart. "Maar ik heb me dit seizoen wel bewezen, al is het nu aan de hogere macht om te beslissen wie er in Milaan meedoet. Eerst maar afwachten wie er allemaal naar de Spelen gaan."

De routinier die op de Spelen van Sotsji in 2014 olympisch goud won op de 10 kilometer, vond dat hij alles had gedaan wat hij kon om het startbewijs op de 10 kilometer binnen te halen. Van de winnende tijd van 12.36,35 van Stijn van de Bunt had hij zich zo min mogelijk proberen aan te trekken. Dat was onhaalbaar. "Het viel me niet mee. Ik moest er hard voor knokken", zei hij over zijn rit waarin hij onder de 12.45,98 van Marcel Bosker moest rijden voor de tweede plaats.

Mocht het allemaal lukken, dan gaat Bergsma als 40-jarige naar de Spelen. "Vier jaar geleden was ik al de oudste van TeamNL en dat zal dit keer ook weer zijn. Maar leeftijd is een nummer en zo voel ik me niet. Dit is een van mijn betere seizoenen. Ik moet wel zo eerlijk zijn dat het waarschijnlijk mijn laatste Spelen gaan zijn."