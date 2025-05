Huis VS keurt omvangrijke belastingwet nipt goed

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Huis van Afgevaardigden van het Amerikaanse Congres heeft nipt een omvangrijk belastingvoorstel goedgekeurd. De plannen kunnen de staatsschuld de komende tien jaar met biljoenen dollars laten stijgen.

Het Huis nam het voorstel aan met 215 stemmen voor en 214 tegen. Alle Democraten en twee Republikeinen stemden tegen. De zogenoemde 'megawet' gaat nu naar de Senaat, die het ook nog moet goedkeuren.

In het voorstel worden belastingverlagingen uit de eerste ambtsperiode van president Donald Trump verlengd. Ook komen er nieuwe verlagingen, zoals de door Trump beloofde afschaffing van belasting op fooien. Daarnaast komt er meer geld voor het strenge migratiebeleid van Trump en defensie. Groen beleid dat stamt uit de regeerperiode van de Democraat Joe Biden wordt juist geschrapt. Ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid.

Structureel begrotingstekorten

Trump noemt het pakket een "grote, prachtige wet". Partijgenoten die bezorgd zijn over de staatsschuld zijn wel kritisch en kunnen in de Senaat nog dwarsliggen. Het Witte Huis oefende al veel druk uit om het voorstel in het Huis aangenomen te krijgen. Trump belde met Republikeinse politici en dwarsliggers moesten zich melden in zijn Oval Office.

De almaar oplopende staatsschuld ligt politiek erg gevoelig. Regeringen hadden deze eeuw structureel begrotingstekorten, wat betekent dat geld geleend moest worden om voor alle plannen te betalen. De staatsschuld steeg daardoor naar 124 procent van het bruto binnenlands product en dat kost de staat veel geld. Het begrotingskantoor van het Congres (CBO) becijferde dat van iedere acht dollar die de regering vorig jaar uitgaf, er één naar rentebetalingen ging.