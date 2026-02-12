Huiszoekingen bij Noorse ex-premier om Epstein-documenten

OSLO (ANP/AFP) - De Noorse politie heeft huiszoekingen verricht in een woning en in vakantiewoningen van voormalig premier Thorbjørn Jagland. Justitie is een onderzoek naar hem begonnen naar aanleiding van de recent geopenbaarde Epstein-documenten. Volgens Noorse media zei Jagland dat hij blij is dat de zaak wordt opgehelderd toen de huiszoeking in Oslo begon.

Jagland lijkt in boodschappen uit de 'Epstein-files' bij Epstein gelogeerd te hebben of vakantie te hebben gevierd tussen 2011 en 2018. Mogelijk was Jaglands gezin ook mee.

In die jaren was Jagland voorzitter van het Noorse comité dat de Nobelprijs voor de Vrede toekent en secretaris-generaal van de Raad van Europa. De sociaaldemocraat Jagland was premier in 1996 en 1997.

De investeerder Epstein werd in 2006 in Florida wegens misbruik van minderjarigen tot een celstraf veroordeeld. Hij zat echter maar kort vast. In 2019 werd hij opnieuw gearresteerd en overleed hij in een gevangenis in New York.