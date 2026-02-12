Celstraf van 14 jaar voor veroorzaken fatale explosie Vroomshoop

ALMELO (ANP) - De rechtbank in Almelo heeft een celstraf van veertien jaar opgelegd aan de 66-jarige Ype van der M. uit Ridderkerk voor het opzettelijk veroorzaken van een explosie en een fatale brand in een woning in het Overijsselse Vroomshoop. Op 27 december 2024 kwamen daarbij de twee bewoners van de woning aan de Meidoornlaan en drie honden om het leven. De naastgelegen woning werd compleet verwoest.

"De man nam het recht in eigen hand op een van de meest vergaande manieren denkbaar", oordeelt de rechtbank. Die legt daarom een langere gevangenisstraf op dan de twaalf jaar die het Openbaar Ministerie had geëist.

De verdachte wilde een door hem gefokte hond, een Boheemse herder, ophalen. De hondenfokker was boos, omdat zijn hond op Marktplaats stond. "Toen de deur niet voor hem werd geopend, is hij compleet door het lint gegaan en heeft hij alles gedaan wat in zijn macht lag om binnen te komen en daarmee de hond te krijgen", aldus de rechtbank.

Twee gasflessen

De man pakte twee gasflessen uit de voortuin. Met de eerste gasfles sloeg hij de voordeur in. Hij spoot daarna gas door het gat in de voordeur en gooide deze tweede gasfles naar binnen. Er ontstond een gasexplosie, die leidde tot de catastrofale woningbrand.

De bewoners vluchtten naar de badkamer. Ze overleden als gevolg van de hete rookgassen. "Hoewel de man niet de intentie heeft gehad om hen om het leven te brengen, is hij wel verantwoordelijk voor hun dood", stelt de rechtbank. "Hij wilde koste wat kost de hond meekrijgen en schuwde daarbij geen enkel middel. Hij koos daarbij voor steeds erger geweld met uiteindelijk tragische gevolgen."