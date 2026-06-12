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Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers bij flat

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 21:48
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AMSTERDAM (ANP) - Hulpdiensten gaan voorlopig door met het zoeken naar mogelijke slachtoffers in de flat in Amsterdam Nieuw-West waar in de nacht van donderdag op vrijdag een zware explosie was. Het is niet bekend of er nog mensen vermist worden. "We kunnen het niet uitsluiten totdat we alles hebben doorzocht", laat de veiligheidsregio vrijdagavond weten. Vooralsnog is niemand gevonden, maar volgens een woordvoerster is het pand nog niet helemaal doorzocht.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft vrijdag het deel van het flatgebouw doorzocht waar de explosie was. Volgens de veiligheidsregio was er mogelijk explosief materiaal binnen. Of dat echt zo is, bevestigt de woordvoerster niet. "Er is verdenking op explosief materiaal en dat wordt meegenomen in het onderzoek", zegt zij alleen. Brandweermensen kunnen inmiddels wel veilig naar binnen om hun werk te doen. Dat is volgens de veiligheidsregio "een verantwoord risico".
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