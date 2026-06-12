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Regen zorgt in Rosmalen opnieuw voor afgebroken partij Medvedev

Sport
door anp
vrijdag, 12 juni 2026 om 21:25
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ROSMALEN (ANP) - Bij het tennistoernooi van Rosmalen heeft de regen wederom voor een voortijdig afgebroken partij gezorgd. De kwartfinale tussen de Rus Daniil Medvedev en de Kroaat Marin Čilić is vrijdag na de tweede set bij een gelijke setstand stilgelegd en wordt zaterdag uitgespeeld. Eerder deze week gebeurde op dinsdag en donderdag hetzelfde bij wedstrijden van Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en het Nederlandse tennistalent Thijs Boogaard.
De 30-jarige Medvedev speelde eerder op vrijdag de wedstrijd tegen de dertien jaar jongere Boogaard (17) uit, die een dag eerder was afgebroken. Boogaard kon net niet zorgen voor een stunt en verloor in drie sets van mondiale nummer 8: 3-6 6-4 6-7 (6).
Dinsdag werd het duel tussen de Nederlanders Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor eveneens stilgelegd en de volgende dag afgemaakt. Griekspoor won de partij, maar werd in de tweede ronde uitgeschakeld door de Chinees Zhang Zhizhen.
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