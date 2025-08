Hulpverlener Palestijnse Rode Halve Maan omgekomen bij aanval

KHAN YOUNIS (ANP/AFP) - Een medewerker van hulporganisatie Palestijnse Rode Halve Maan (PRCS) is omgekomen bij een Israëlische aanval. Dat meldt de organisatie in een bericht op X. Bij de aanval raakten ook drie personeelsleden gewond.

Na de aanval brak brand uit op de begane grond van het hoofdkwartier van PRCS in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook. De hulporganisatie deelt in een tweede bericht een video die vlak na de aanval is opgenomen, waarin flinke ravage te zien is.

De PRCS is aangesloten bij de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, waar ook het Nederlandse Rode Kruis deel van uitmaakt.