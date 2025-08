IAEA maant tot voorzichtigheid rond kerncentrale Zaporizja

WENEN (ANP/DPA) - Het hoofd van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft zaterdag opgeroepen tot "maximale militaire terughoudendheid" in de buurt van nucleaire faciliteiten, na een aanval in de buurt van de kerncentrale in de zuidoostelijke regio Zaporizja in Oekraïne.

IAEA-chef Rafael Grossi kwam met zijn oproep nadat medewerkers van de kerncentrale hadden gerapporteerd dat zaterdagochtend installaties in de buurt van de hoofdcentrale in Zaporizja waren getroffen door beschietingen en drones. Het team hoorde explosies en zag rook opstijgen uit een gebied op ongeveer 1200 meter van de hoofdcentrale.

Zaporizja is de grootste kerncentrale van Europa en werd vroeg in de oorlog door Rusland ingenomen. Alle zes reactoren liggen stil en de IAEA meldde dit voorjaar dat er geen aanwijzingen zijn dat Rusland voorbereidingen treft om de centrale opnieuw op te starten. Oekraïne en Rusland hebben elkaar tijdens de oorlog herhaaldelijk beschuldigd van aanvallen op de kerncentrale.