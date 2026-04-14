Hulpverleners Rode Kruis bevoorraden Iran via land

TEHERAN (ANP/RTR) - Internationale hulpverleners van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan zien zich gedwongen om via land naar Iran te reizen voor leveringen van humanitaire hulp. Normaal gesproken doen ze dat via de zee of de lucht, maar dat is door de oorlog met Israël en de Verenigde Staten nu geen optie.

De twee organisaties zeggen dinsdag humanitaire goederen het land in te hebben gebracht via de grens met Turkije. Sinds het begin van de oorlog eind februari zijn nog maar weinig van dat soort leveringen geweest in Iran. Volgens de hulpverleners liggen veel goederen vast in Dubai, aan de overkant van de Perzische Golf.

Een woordvoerder van het internationale Rode Kruis zegt dat de nieuwe route via land "erg belangrijk" is en dat ze verwachten vanaf nu te kunnen opschalen. De organisatie heeft onder meer tenten en dekens overgedragen aan de Rode Halve Maan.