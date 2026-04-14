IMF vreest slechtste jaar voor wereldeconomie sinds begin corona

WASHINGTON (ANP) - De wereldeconomie beleeft door de Iranoorlog dit jaar waarschijnlijk zijn slechtste jaar sinds het begin van de coronacrisis. Dat vreest het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat dinsdag met nieuwe economische ramingen is gekomen. Vanwege de grote onzekerheid over hoelang het conflict in het Midden-Oosten aanhoudt, becijferde het IMF meerdere scenario's.

In het milde scenario blijft de oorlog een kortdurend conflict en blijft de stijging van de olie- en gasprijzen beperkt. Dan is dit jaar nog 3,1 procent groei mogelijk, terwijl de inflatie oploopt naar 4,4 procent. Toch is de vraag hoe realistisch dit scenario nog is. "Ondanks het recente nieuws van een tijdelijk staakt-het-vuren is er al enige schade aangericht", stelt IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas in een toelichting.

Een langere sluiting van de Straat van Hormuz en verdere schade aan boor- en raffinagefaciliteiten zou de mondiale economie dieper en langer verstoren. In een ongunstiger scenario daalt de groei van de wereldeconomie naar 2,5 procent dit jaar en stijgt de inflatie naar 5,4 procent. Het zwaarste doorgerekende scenario gaat er echter van uit dat de verstoring van de leveringen van olie en gas tot volgend jaar aanhoudt. Dan zou de mondiale groei dalen naar 2 procent dit jaar en volgend jaar, terwijl de inflatie boven de 6 procent zou uitkomen.

Impact van de Iranoorlog

Hiermee lijkt de wereld af te stevenen op de laagste groei sinds 2020. In het eerste coronajaar was sprake van mondiale economische krimp, omdat veel economieën tijdelijk tot stilstand kwamen tijdens zware lockdowns. Daarna volgden meerdere jaren van hernieuwde economische groei. Ook na de forse toename van de inflatie door de Russische inval in Oekraïne in 2022 bleef de wereldwijde groei in IMF-cijfers ruim boven de 3 procent.

Gourinchas merkt op dat het vlak voor de eerste aanvallen van Israël en de VS op Iran juist beter leek te gaan met de wereldeconomie. Onder meer geholpen door de opmars van kunstmatige intelligentie (AI) dacht het IMF eind februari eigenlijk zijn voorspelling voor de mondiale groei dit jaar te gaan verhogen naar 3,4 procent, van een in januari voorspelde 3,3 procent groei.

Volgens het IMF zullen landen de impact van de Iranoorlog verschillend voelen. Wat de gevolgen voor de Nederlandse economie zijn, heeft het fonds niet voor elk scenario uitgerekend. Het IMF stuurt binnenkort weer een onderzoeksmissie naar Nederland. Daarna kan het fonds meer zeggen over hoe ons land ervoor staat.