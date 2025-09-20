ECONOMIE
Hulpverleners: tientallen doden in Gaza-Stad bij offensief Israël

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 14:33
GAZA-STAD (ANP/DPA) - Het Israëlische offensief in Gaza-stad heeft zaterdag tientallen levens gekost. Hulpverleners melden dat minstens 31 doden zijn gevallen in de stad. In de hele Gazastrook zouden 47 mensen zijn gedood op zaterdag.
Het Israëlische leger heeft vooralsnog geen commentaar gegeven. De informatie over de doden kan niet onafhankelijk worden geverifieerd.
Het Israëlische nieuwsportaal ynet meldde zware bombardementen en een "ring van vuur" in verschillende delen van Gaza-Stad. Volgens informatie van het Israëlische leger hebben 480.000 Palestijnen de stad verlaten. Voorheen woonden er ongeveer 1 miljoen mensen.
Ondanks internationale kritiek is Israël bezig met een groot militair offensief in Gaza-Stad, de belangrijkste stad in Gaza.
