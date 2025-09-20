ECONOMIE
Schilder verovert als eerste Nederlandse wereldtitel kogelstoten

Sport
door anp
zaterdag, 20 september 2025 om 14:29
anp200925041 1
TOKIO (ANP) - Jessica Schilder heeft op de WK atletiek in Tokio het goud veroverd bij het kogelstoten. De 26-jarige atlete uit Volendam kwam in haar zesde en laatste poging tot een afstand van 20,29 meter en troefde daarmee alle concurrenten af. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene op dit onderdeel.
Schilder meldde na de kwalificaties in de ochtend dat haar lichaam vermoeid is na een lang seizoen. Daarin boekte ze al succes door in maart goud te winnen op de EK indoor in Apeldoorn met een Nederlands record van 20,69 meter en twee weken daarna zilver te veroveren op de WK indoor in Nanjing (China).
Twee blikjes energiedrank moesten haar oppeppen, zei ze. Die mochten aanvankelijk niet baten, want ze kwam in haar eerste vijf pogingen niet over de 20 meter en een medaille leek verkeken. Maar in haar laatste stoot gooide ze alles eruit, met het grootste succes in haar carrière als gevolg.
