NVM-makelaars wakkert gesjoemel en vriendjespolitiek bij huisverkoop aan

Open inschrijving: precies wat was afgesproken níet meer te doen

Kern van de ruzie is de keuze van de NVM voor “open inschrijving”. Dat is een verkoopmethode waarbij tijdens de biedtermijn alleen de verkopende partij alle biedingen kan inzien, terwijl de rest in het duister tast. Bij “gesloten inschrijving” worden alle biedingen pas na afloop zichtbaar, wat misbruik en sturen in de onderhandeling moest tegengaan. Precies die vorm van open inschrijving is eerder in sectorafspraken afgeserveerd, omdat die gesjoemel en vriendjespolitiek in de hand zou werken.

Biedlogboek als schaamlap

Sinds 2023 is een biedlogboek verplicht, waarin alle uitgebrachte biedingen worden geregistreerd. Op papier is dat een instrument voor meer transparantie, maar in combinatie met open inschrijving dreigt het een schaamlap te worden: er is wel registratie achteraf, maar tijdens het spel heeft de verkopende makelaar alle informatie en de koper vrijwel niets. Wie weet wat anderen bieden, heeft een machtspositie; wie afhankelijk is van vertrouwen in de makelaar, staat structureel zwakker.

Boze sector, maar NVM doet eigen ding

De woede bij collega-organisaties is dan ook groot. Makelaars die wel achter de gezamenlijke afspraken staan, verwijten de NVM dat haar methode manipulatie juist gemakkelijker maakt in plaats van moeilijker. Vereniging Eigen Huis tnoemt het nieuwe protocol een stap achteruit en geen vooruitgang voor de bescherming van huizenkopers. Ook Vastgoed Nederland, de grootste concurrent van NVM, is ronduit kritisch en ziet het risico dat de toch al verhitte woningmarkt nog minder transparant wordt.

Verliezer: de huizenkoper