IAEA: schade aan nucleaire faciliteit in Isfahan na aanval Israël

ISFAHAN (ANP) - Bij een Israëlische aanval op een nucleaire faciliteit in de Iraanse stad Isfahan zijn vrijdag vier "kritieke gebouwen" beschadigd geraakt, meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA). Er wordt geen toename van straling buiten de locatie verwacht, schrijft het agentschap op X.

Het IAEA zei eerder al dat ook nucleaire faciliteiten in Natanz en Fordo zijn aangevallen. In Natanz is een belangrijk bovengronds gedeelte van de faciliteit vernietigd, maar ook daar werd geen verhoogde straling buiten de locatie verwacht.