Tennissers Bergs en Diallo in finale van toernooi in Rosmalen

ROSMALEN (ANP) - Zizou Bergs staat in de finale van het tennistoernooi van Rosmalen. De Belg was in de halve eindstrijd te sterk voor de Amerikaan Reilly Opelka: 6-1 6-4.

Bergs speelt in Rosmalen zijn eerste grastoernooi van het seizoen. Hij verloor van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard in de eerste ronde van Roland Garros.

Opelka slaagde er aanvankelijk niet in om zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi op het gras van het Autotron. Na een afmelding mocht hij alsnog deelnemen. Opelka versloeg in de kwartfinale de als eerste geplaatste Daniil Medvedev uit Rusland.

Bergs stuit in de finale op de Canadees Gabriel Diallo, die de als tweede geplaatste Fransman Ugo Humbert verraste: 6-3 7-6 (4). Diallo won vrijdag in de kwartfinales van de als derde geplaatste Rus Karen Chatsjanov. Tallon Griekspoor schakelde de Canadees uit in de tweede ronde van Roland Garros.