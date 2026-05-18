Identiteit van 74 verdachten van oplichting bekend

DEN HAAG (ANP) - Van 74 van de 100 verdachten van wie de politie beelden heeft getoond in een actie tegen oplichting is de identiteit bekend. Inmiddels zijn 38 verdachten verhoord, bij de rest is een verhoor gepland of is het onderzoek nog gaande, laat de politie weten.

Begin maart startte de politie samen met het Openbaar Ministerie een actie tegen nepagenten en bankhelpdeskfraude. Daarbij werden van honderd verdachten beelden getoond. In eerste instantie nog onherkenbaar, maar als de verdachten zich binnen twee weken niet hadden gemeld, werden zij herkenbaar getoond.

Van de 74 verdachten waarvan de identiteit inmiddels bekend is, hebben 34 zichzelf bij de politie gemeld. De 40 anderen werden door tipgevers herkend. Vier verdachten werden aangehouden. Dat was volgens de politie nodig als een verdachte niet kwam opdagen bij een verhoor of voor meerdere strafbare feiten in beeld was. De leeftijd van de verdachten varieert tussen de 14 en 42 jaar, met een gemiddelde van 22 jaar oud.

Aanvullend onderzoek

Bij de verdachten die nog niet zijn verhoord, staat volgens de politie in "veel gevallen" wel al een verhoor gepland. In een paar gevallen doet de recherche nog aanvullend onderzoek en van enkele verdachten is weliswaar de identiteit bekend, maar hun verblijfplaats niet. "Zodra zij in contact komen met de politie, worden zij aangehouden", aldus de politie.

Hoe het komt dat er nog 26 verdachten niet zijn herkend, is volgens een woordvoerder van de politie moeilijk te zeggen. Mogelijk heeft het te maken met de kwaliteit van de beelden, die in sommige gevallen wat minder goed is. "Maar 74 herkenningen is eigenlijk al heel erg veel. Daar zijn we al heel erg blij mee." De verdachten blijven voorlopig nog op de site van de politie staan.

Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt uiteindelijk per zaak of en op welke wijze er vervolging plaatsvindt. "Dat gebeurt zorgvuldig en neemt dus nog enige tijd in beslag", laat een woordvoerder weten.