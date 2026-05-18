Watercrisis 2026: waarom waterschaarste het belangrijkste thema van de komende jaren wordt

We praten over inflatie, over oorlog, over AI. Maar het onderwerp dat de komende jaren stilletjes álle andere thema's gaat overschaduwen, stroomt letterlijk onder onze voeten weg: water . In Nederland zakken grondwaterstanden naar historische dieptepunten, boeren krijgen sproeiverboden, en in steden als Kaapstad, Mexico-Stad en delen van Spanje staan kranen al periodiek droog. Water — ooit het meest vanzelfsprekende dat we hadden — wordt het schaarse goed van het komende decennium.

Waarom 2026 een kantelpunt is

De cijfers liegen er niet om. Volgens de Verenigde Naties leeft inmiddels ruim een kwart van de wereldbevolking in gebieden met extreme waterstress. Het World Resources Institute waarschuwt dat dat aandeel richting 2030 explosief stijgt. Klimaatverandering speelt een hoofdrol: drogere zomers, grilliger neerslag en smeltende gletsjers verstoren watersystemen die eeuwenlang stabiel waren. Tegelijk groeit de wereldbevolking, en met haar het verbruik door industrie en landbouw — sectoren die samen goed zijn voor zo'n 90 procent van al het zoetwatergebruik.

Waterschaarste in Nederland: dichterbij dan je denkt

Wie denkt dat dit een ver-van-mijn-bed-show is, vergist zich. Nederland — het land van water — kampt zelf met een sluipend tekort. Op de hoge zandgronden in Brabant, Gelderland en Limburg zakt het grondwater jaar na jaar verder weg. Boeren krijgen steeds vaker sproeiverboden. De drinkwaterbedrijven, verenigd in Vewin, slaan al jaren alarm: zonder ingrijpen kunnen er rond 2030 leveringsproblemen ontstaan, zelfs in de Randstad.

Daarbovenop komt verzilting: door zeespiegelstijging en lage rivierafvoeren dringt zout water steeds dieper het binnenland in, met gevolgen voor landbouw én drinkwaterwinning. Het beeld van "Nederland Waterland" wordt langzaam vervangen door dat van een land dat zijn watervoorraad moet rantsoeneren.

De wereldwijde watercrisis in kaart

Zuid-Europa is het Europese epicentrum. Catalonië riep in 2024 de noodtoestand uit, delen van Sicilië en Sardinië hebben rantsoenering ingevoerd, en Griekse eilanden zijn afhankelijk van tankschepen met drinkwater . Buiten Europa is het beeld nog grimmiger: Kaapstad stond in 2018 op het punt van "Day Zero", Mexico-Stad nadert dat punt nu, en in de Indiase miljoenenstad Chennai droogden de stuwmeren letterlijk op.

Water wordt bovendien geopolitiek. De Nijl verdeelt Egypte, Ethiopië en Soedan. De Tigris en Eufraat zijn inzet van conflict tussen Turkije, Syrië en Irak. Wie de kraan beheert, beheert de toekomst.

Economische gevolgen: water wordt het nieuwe goud

De economische schokgolven zijn al voelbaar. Voedselprijzen stijgen mee met droogte: olijfolie, rijst en cacao bereikten in 2024 en 2025 recordprijzen, deels door watergebrek. Waterintensieve industrieën — chipfabrieken, textiel, datacenters, energiecentrales — moeten hun productie steeds vaker terugschroeven. In Taiwan kregen boeren betaald om hun rijstvelden droog te laten staan, zodat chipgigant TSMC kon blijven produceren.

Op de financiële markten wordt water inmiddels verhandeld als grondstof. Sinds 2020 bestaat er een water-future op de beurs van Chicago. Beleggingsfondsen die zich richten op waterinfrastructuur behoren tot de snelst groeiende thematische fondsen ter wereld.

Wat kun je zelf doen?

De individuele bijdrage is bescheiden, maar niet betekenisloos. Korter douchen, een regenton in de tuin, geen verharde oprit maar doorlatende tegels, en bewust omgaan met waterintensieve producten (vlees, katoen, avocado's) helpen. Belangrijker is de politieke keuze: hoe verdelen we het water tussen landbouw, industrie en huishoudens? Welke prijs mag water hebben? En accepteren we dat sommige teelten in Nederland gewoon niet meer thuishoren?

Het gesprek begint nu

Water is de komende jaren niet langer het onderwerp van een achtergrondartikel op pagina 12. Het wordt de rode draad door economie, politiek, klimaat en geopolitiek. Wie het nieuws de komende tien jaar wil begrijpen, doet er goed aan de waterkraan — letterlijk en figuurlijk — scherp in de gaten te houden.

Want het gaat niet meer alleen over of het regent. Het gaat over wie er straks nog water uit de kraan krijgt.