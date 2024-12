IFJ: dit jaar meer dan 100 journalisten gedood, vooral in Gaza

BRUSSEL (ANP/AFP) - Dit jaar zijn zeker 104 journalisten gedood en daarmee was 2024 een "bijzonder dodelijk" jaar voor journalisten, meldt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ). Volgens de organisatie stierf ruim de helft in de Gazastrook.

Het dodental ligt lager dan in 2023, toen 129 doden vielen, maar 2024 is wel "een van de slechtste jaren", aldus secretaris-generaal Anthony Bellanger. Daarnaast zitten volgens de IFJ wereldwijd 520 journalisten in de gevangenis, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 427 journalisten die vorig jaar vastzaten.

Cijfers van de federatie laten zien dat dit jaar 55 Palestijnse journalisten omkwamen in de Gazastrook. Sinds 7 oktober 2023, toen de oorlog er uitbrak, zijn in Gaza minstens 138 Palestijnse journalisten om het leven gekomen. Bellanger veroordeelt het geweld tegen journalisten in Gaza. Hij benadrukt dat "veel journalisten doelwitten waren", terwijl anderen juist het slachtoffer werden omdat ze "op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren".

Na het Midden-Oosten is Azië de dodelijkste regio voor journalisten, met een dodental van twintig. In Oekraïne kwamen volgens de IFJ vier journalisten om het leven. De organisatie stelt dat Europa ondanks de oorlog in Oekraïne voor journalisten "het veiligste continent ter wereld" blijft.