Kosten nieuwbouw RIVM na vertraging 136 miljoen euro duurder

DEN HAAG (ANP) - De bouw van het nieuwe pand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is flink vertraagd en pakt daardoor in totaal 136 miljoen euro duurder uit dan aanvankelijk gedacht, meldt minister Fleur Agema (Volksgezondheid) in een Kamerbrief. De oplevering van het nieuwe kantoor in Utrecht Science Park is al meerdere keren uitgesteld, maar de laatst bekendgemaakte planning wordt wel gehaald. Het gebouw wordt volgens de bewindsvrouw in 2025 opgeleverd.

Dat de vertraging gepaard ging met hogere kosten was al bekend. Maar het was nog niet openbaar wat de prijs was van drie geschillenprocedures tussen de Staat en aannemer MEET Strukton. Die blijken 82 miljoen euro te bedragen.

Twee geschillenprocedures gingen over de verdeling van de hogere kosten omdat het ontwerp niet trillingsvrij genoeg bleek. Een procedure ging over hogere kosten door aangescherpte eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In alle drie de gevallen hebben de commissies van deskundigen geoordeeld dat de Staat miljoenen euro's extra moet betalen aan MEET Strukton. De samenwerking verloopt na een "moeizame periode" weer "constructief" volgens Agema.