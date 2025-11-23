ECONOMIE
IJsbaan Winterswijk ook zondag open

Samenleving
door anp
zondag, 23 november 2025 om 7:51
anp231125044 1
WINTERSWIJK (ANP) - De ijsbaan in Winterswijk gaat ook zondagochtend open. Zaterdag had de baan de primeur van de eerste keer schaatsen op natuurijs deze herfst.
Toen was de schaatspret na ruim drie uur voorbij, omdat de dunne ijslaag te slecht was geworden. Tussen de 200 en 300 mensen, onder wie ook veel jonge kinderen, waren erop afgekomen.
Zondag kunnen schaatsliefhebbers vanaf 08.15 uur opnieuw terecht in Winterswijk, zo is te zien op de website van de ijsvereniging.
De 400 meterbaan in het Achterhoekse dorp is voorzien van een witte coating. Daardoor neemt die minder warmte op en ontstaat er makkelijk een ijslaagje.
