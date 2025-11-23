Tuinman: ook zaterdag drones bij Volkel

VOLKEL (ANP) - Zaterdagavond zijn niet alleen drones waargenomen boven luchthaven en vliegbasis Eindhoven, maar ook weer boven Volkel. Dat heeft staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie zondag gezegd in WNL op Zondag.

"We hebben ze gedetecteerd en uiteindelijk ook middelen ingezet,en ze dus eigenlijk verjaagd", aldus de staatssecretaris, die aangaf dat het gold voor zowel Eindhoven als Volkel. Hij zegt niet om hoeveel drones het gaat.

Vrijdag werden boven vliegbasis Volkel tien drones gespot, waarna Defensie heeft geprobeerd ze uit de lucht te schieten. Dat lukte niet en de drones vlogen weer weg.

Zaterdagavond vlogen er drones boven vliegveld Eindhoven. Het vliegverkeer werd stilgelegd. Maar volgens Tuinman waren er dus ook weer drones boven Volkel.