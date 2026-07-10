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IJsselstein ontzegt personen toegang tot noodopvang asielzoekers

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 11:21
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IJSSELSTEIN (ANP) - Burgemeester Ester Weststeijn van de gemeente IJsselstein heeft een aantal personen verboden om zich in de omgeving van een noodopvanglocatie voor asielzoekers op te houden. Zij kregen dit gebiedsverbod opgelegd na aanhoudend en herhaaldelijk overlastgevend gedrag, onder meer op de dag van aankomst van de eerste vluchtelingen op 6 juli.
"Zij pleegden vernielingen, stichtten brand en intimideerden bewoners van de noodopvang, omwonenden en de politie. Zij pleegden vernielingen, stichtten brand en intimideerden bewoners van de noodopvang, omwonenden en de politie", aldus de gemeente.
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