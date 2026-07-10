Krant: Britse politie onderzoekt donaties aan partij Farage

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse politie onderzoekt een half miljoen pond (586.000 euro) aan donaties aan de Reform UK-partij van Nigel Farage. Het geld komt volgens The Times van de moeder van George Cottrell, een bondgenoot van Farage die in de VS een gevangenisstraf heeft uitgezeten voor fraude.

De politie bevestigt dat vorig jaar een onderzoek is ingesteld na een melding van de kiescommissie over donaties aan een politieke partij voor de verkiezingen van 2024. Betrokkenen worden niet bij naam genoemd, maar volgens de krant komt het geld van Fiona Cottrell. Regels kunnen bijvoorbeeld zijn gebroken als is verhuld waar het geld echt vandaan komt en valse informatie is verstrekt.

Farage voert met zijn anti-immigratiepartij de peilingen aan, maar wordt ook achtervolgd door onthullingen over zijn financiën. De politicus ontkent iets te hebben misdaan en kondigde deze week aan dat hij zijn lot in handen van de kiezers legt. Hij laat opnieuw stemmen over zijn parlementszetel.