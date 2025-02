IJsverenigingen gebruiken koude nacht voor opspuiten ijsbanen

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in Nederland werken ijsverenigingen in de nacht van zondag op maandag aan het opspuiten van ijsbanen. Zo meldt de ijsbaan in Zeist dat er "de hele nacht wordt doorgewerkt" om ijs te maken. "Nu hopen op genoeg vorst", schrijft de ijsbaan op Facebook.

Ook de Doornsche IJsclub schrijft op sociale media dat in de nacht wordt doorgewerkt aan de opbouw van de ijsbaan. Om 06.30 uur wordt besloten of de ijsbaan maandag open kan. Eerder deze maand lukte dat ook al even.

Op de ijsbaan in Winterswijk in de Achterhoek wordt ook geprobeerd ijs te maken. "Als het gaat lukken", gaat de baan om 08.00 uur open. Weeronline verwacht in het oosten temperaturen van mogelijk 8 graden onder nul.

Volgens Weeronline vriest het in de nachtelijke uren overal, op de meeste plekken is het tussen de 4 en 6 graden onder nul. Ook maandag blijft het koud, rond het middaguur ligt de temperatuur in het noorden nog rond het vriespunt en is het elders ongeveer 1 of 2 graden.