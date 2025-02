Paginagrote advertentie Joop van den Ende: bescherm de media

DEN HAAG (ANP) - In een paginagrote advertentie in NRC roept Joop van den Ende de Nederlandse politiek op om onze media "te beschermen tegen de manipulatie van Amerikaanse techgiganten". De bekende tv- en theaterproducent spreekt van "alarmfase één" nu president Donald Trump in het Witte Huis de steun van de topmannen van bedrijven als Meta, Amazon en X heeft, die met hun platforms "manipuleren en misbruiken".

Van den Ende schrijft over een "wereld die razendsnel verandert" en waarschuwt voor techbedrijven en landen als China en Rusland die proberen "de stabiliteit in Europa te ondermijnen". Hij vraagt zich af wat "de Nederlandse overheid doet om burgers te beschermen tegen deze aanval op onze waarden. In plaats van extra geld vrij te maken, bezuinigt zij andermaal op de publieke omroep, de organisatie die de opdracht heeft onafhankelijke journalistiek, amusement en cultuur voor een breed publiek beschikbaar te maken".

De producent hekelt "geklaag vanuit Den Haag" over de publieke omroep, die volgens hem goed functioneert. Het bestel "dient te worden beschermd zodat journalisten in staat blijven hun controlerende werk te doen", aldus Van den Ende.

De mediamagnaat spreekt zich ook uit voor een overname van RTL Nederland door uitgeverij DPG Media. Een bezwaar daartegen dat de krantenuitgever te dominant zou worden in de Nederlandse markt is volgens Van den Ende "hopeloos achterhaald" in een markt die "allang mondiaal is". De voorgestelde overname is volgens hem juist een "unieke kans om met een Nederlandstalig bedrijf eindelijk een vuist te maken tegen de Amerikaanse overheersing".

"Een keuze voor een gezonde publieke omroep, vitale commerciële zenders en een sterke dagbladencultuur is een keuze voor een beschaafd land", besluit Van den Ende zijn oproep.