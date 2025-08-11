ECONOMIE
IKNL: datalek kan invloed hebben op deelname bevolkingsonderzoek

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 15:35
UTRECHT (ANP) - Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kan zich voorstellen dat mensen ongerust zijn nu gegevens zijn gestolen van honderdduizenden vrouwen die meededen aan bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker. De organisatie noemt de hack bij een laboratorium "zorgwekkend" omdat het invloed kan hebben op het aantal mensen dat deelneemt aan zulke onderzoeken. "Mensen moeten daar in vertrouwen aan deelnemen en geen enkele twijfel hebben bij het onderzoek", zegt een woordvoerder.
Criminele hackers zijn begin juli binnengedrongen in de systemen van het laboratorium, Clinical Diagnostics NMDL in het Zuid-Hollandse Rijswijk. Het is een van de instanties die monsters van Bevolkingsonderzoek Nederland beoordeelt. Bij de hack zouden persoonlijke informatie, maar ook testuitslagen van uitstrijkjes en zelftesten zijn gestolen.
Volgens IKNL is het bevolkingsonderzoek heel belangrijk in de opsporing van kanker en moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat met die informatie zorgvuldig wordt omgegaan.
Of het datalek ertoe zal leiden dat meer mensen wegblijven bij een bevolkingsonderzoek, is volgens de woordvoerder niet te zeggen. "Maar het kan voor mensen een extra reden zijn om niet te komen."
