Marks & Spencer herstelt onlineverkoop na zware cyberaanval

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse warenhuisketen Marks & Spencer kan weer alles uit zijn assortiment online bezorgen, bijna vier maanden nadat het bedrijf werd getroffen door een zware cyberaanval. Door de hack moest Marks & Spencer tijdelijk stoppen met contactloos betalen en konden klanten geen kleding of woonartikelen via internet bestellen. Ook raakten schappen leeg doordat IT-systemen waren uitgeschakeld.

Ook waren er klantgegevens gestolen. Een groep met de naam 'DragonForce' had de hack opgeëist en probeerde ook binnen te dringen bij supermarktketen Coop en luxe warenhuis Harrods. Inmiddels zijn vier mensen gearresteerd vanwege hun vermoedelijke betrokkenheid bij de cyberaanval.

M&S waarschuwde eerder voor een financiële tegenvaller van 300 miljoen pond (omgerekend bijna 356 miljoen euro) door de hack. Concurrent Next verhoogde vorige maand voor de derde keer dit jaar zijn winstverwachting, deels door de problemen bij M&S.