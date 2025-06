Illegaal slachthuis ontdekt waar klanten zelf varkens slachtten

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft op een boerderij in Gelderland een illegale slachterij ontdekt, waar particulieren zelf een varken mochten slachten. De veehouder van wie de boerderij was, heeft bekend dat hij de afgelopen twee jaar vaker varkens op deze manier heeft verkocht. Hoeveel varkens er illegaal zijn geslacht, weet de NVWA nog niet. "Dat is precies wat we aan het uitzoeken zijn", zegt een woordvoerder.

Bij een inval troffen inspecteurs vier mannen aan "die op het punt stonden een kort daarvoor gedood varken te slachten", aldus de NVWA. Dat mag niet, omdat illegale slacht geen enkele waarborg biedt voor dierenwelzijn en veiligheid. "Bij illegale slacht is er geen toezicht. Daardoor ontstaan er grote risico's voor het welzijn van de dieren en de veiligheid van het vlees", legt de autoriteit uit.

Over de beweegredenen van de mensen die zelf een varken wilden slachten, heeft de NVWA geen informatie.