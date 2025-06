Bloomberg: Trump vraagt Servië om gedeporteerden op te vangen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft Servië en andere Balkanlanden gevraagd uitgezette migranten op te vangen, bericht persbureau Bloomberg. Het antwoord van Servië is nog niet bekend, maar president Aleksandar Vucic is een uitgesproken fan van Trump en is uit op goede banden.

Eerder meldden Amerikaanse media al dat het Witte Huis overeenkomsten met landen als Moldavië en Kosovo overwoog voor de opvang van gedeporteerden. Anonieme bronnen zeggen tegen Bloomberg dat Servië nu ook genoemd wordt.

Trump werkt aan hechtere banden met Servië. Vorig jaar werden de contracten getekend voor de bouw van een nieuwe Trump Tower in de hoofdstad Belgrado. Trumps schoonzoon Jared Kushner overziet het project en zijn oudste zoon reisde afgelopen april nog naar het land voor een diner met Vucic.

De VS hebben eerder al honderden Venezolanen naar El Salvador gedeporteerd. Dat leidde tot kritiek van mensenrechtenorganisaties.