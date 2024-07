ILT wil dat drankproducenten kijken naar verhoging statiegeld

DEN HAAG (ANP) - Producenten en importeurs van bijvoorbeeld frisdranken moeten het voor consumenten makkelijker en aantrekkelijker maken om plastic drankflessen in te leveren. Zij moeten onder meer onderzoeken of het daarvoor nodig is het statiegeld te verhogen. Te veel flessen worden nu niet teruggebracht, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport, die met dwangsommen zwaait om de branche in beweging te krijgen.

De ILT richt de pijlen op Verpact, de stichting die namens de drankensector verantwoordelijk is voor de inzameling en het hergebruik van plastic flesjes. Verpact weet uit eerder onderzoek al dat een verhoging van het statiegeld een "overduidelijke stimulans" is voor consumenten om meer flesjes in te leveren. Maar de stichting liet na te onderzoeken hoe hoog het statiegeld precies moet zijn om mensen zover te krijgen. Zij krijgt tot 4 oktober de tijd dat alsnog te doen.

Daarnaast moet het aantal inzamelingspunten flink omhoog. Verpact gaf zelf drie jaar geleden al aan dat er 12.000 nodig zijn. Het waren er begin 2023 nog maar 4140. De ILT draagt Verpact op om voor 1 januari 2027 minstens 5400 extra inzamelingspunten op te tuigen. Daarnaast moet worden onderzocht hoe ook beschadigde flessen kunnen worden ingenomen. Nu worden die meestal nog geweigerd door statiegeldautomaten.

De wet schrijft voor dat de drankenindustrie minimaal 90 procent van de verkochte flesjes weer inzamelt. In 2022 kwam de branche niet verder dan 68 procent en ook vorig jaar is de norm waarschijnlijk niet gehaald. "Met de niet-ingezamelde statiegeldflessen over 2022 kun je bijna de wereld rond als je ze rechtop achter elkaar zet", aldus de ILT.