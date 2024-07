Brekelmans juicht discussie binnen VVD over liberalisme toe

Defensieminister Ruben Brekelmans juicht het toe dat binnen zijn partij een discussie wordt gevoerd over "wat liberalisme in deze tijd betekent". Volgens hem is het alleen maar positief dat er debat is binnen de VVD-gelederen. Hij reageerde daarmee op een petitie die zeker twintig VVD'ers hebben opgesteld, omdat ze zich zorgen maken over de samenwerking met de PVV.

Brekelmans is het "niet per se inhoudelijk" eens met de initiatiefnemers. Debat en discussies zijn volgens hem de afgelopen jaren op veel momenten gevoerd binnen zijn partij. "En volgens mij komt dat alleen maar de scherpte van onze koers verder ten goede." De voormalige asielwoordvoerder in de Tweede Kamer zette zelf als een van de eerste VVD'ers de deur op een kier voor samenwerking met de PVV door in een interview met EW te zeggen dat zijn partij met die van Geert Wilders waarschijnlijk meer zou kunnen bereiken om de instroom te verminderen.

De nieuwe minister verwijst verder naar de NAVO-top in Washington, waar hij de afgelopen dagen is geweest. Daar "ging het natuurlijk alleen maar over hoe onze vrijheid en veiligheid onder druk staan. En daar moeten we soms ook maatregelen tegen nemen waarvan je op het eerste oog misschien zegt: 'Dat is niet heel liberaal'. Maar we moeten ook iedere keer weer opnieuw kijken naar hoe we invulling geven aan liberalisme en ons gedachtegoed." Dat leden daar nu actief een discussie over willen voeren "juich ik alleen maar toe".

'Echte gesprek voeren'

De initiatiefnemers willen het "echte gesprek voeren over onze normen en waarden, over waar voor ons de morele en bestuurlijke ondergrens ligt. Vanuit vrijheid, respect en fatsoen zullen we de komende tijd die grenzen omschrijven op het gebied van rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, sociale rechtvaardigheid, gelijke kansen, de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting en non-discriminatie".

De petitie, die is opgesteld door onder anderen de Groningse fractievoorzitter Ietje Jacobs en voormalig Tweede Kamerlid Pim van Strien, is al meer dan achthonderd keer ondertekend.