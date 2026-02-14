Immigratiedienst VS zette duizenden mensen onterecht vast

WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse rechters hebben sinds oktober in minstens 4421 zaken bepaald dat de immigratiedienst (ICE) migranten onrechtmatig heeft vastgezet. Persbureau Reuters meldt dit op basis van rechtbankdocumenten.

Er lopen nog vergelijkbare rechtszaken. Ook zijn er zaken vroegtijdig gestopt, bijvoorbeeld omdat de gedetineerde al vrij was of was overgeplaatst naar een detentiecentrum op een plek waar een andere rechtbank het voor het zeggen heeft.

Het aantal mensen in ICE-detentiecentra ligt deze maand op circa 68.000, 75 procent meer vergeleken met het moment waarop president Donald Trump vorig jaar aantrad. Sinds hij weer in het Witte Huis is, hebben vastgezette immigranten meer dan 20.200 rechtszaken aangespannen om hun vrijlating te eisen.

De meeste uitspraken gaan over de keuze van de regering om zich niet meer te houden aan een bijna dertig jaar oude uitleg van een wet. Volgens die interpretatie mogen immigranten die al in de Verenigde Staten wonen op borgtocht vrijkomen terwijl hun zaak loopt bij de immigratierechter.