ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De Boo pakt op 500 meter zijn tweede zilver op Spelen Milaan

Sport
door Redactie
zaterdag, 14 februari 2026 om 17:52
bijgewerkt om zaterdag, 14 februari 2026 om 17:54
anp140226110 1
Jenning de Boo heeft op de Olympische Spelen op de 500 meter zijn tweede zilveren medaille veroverd. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 33,88 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in 33,77. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde met 34,26 als derde.
De Boo veroverde eerder zilver op de 1000 meter. Ook toen werd hij in een rechtstreeks duel verslagen door Stolz. Het zijn de eerste Olympische Spelen voor De Boo.
Sebas Diniz werd met 34,46 vijfde. Joep Wennemars eindigde met 34,89 op de 21e plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp140226043 1

Werkgevers: massa-ontslagen in Nederland op komst

235489127_m

11 dingen die je te vroeg oud maken

Scherm­afbeelding 2026-02-14 om 06.53.01

Heb je deze populaire supplementen nodig? Magnesium, vezels, proteïnepoeder, collageen — dit is wat artsen daadwerkelijk aanbevelen.

ANP-550428940

Nieuwe IOC-bazin faalt bij de eerste gelegenheid spectaculair

shutterstock_2593451829

Na elke portie patat: zo hou je je airfryer écht schoon

gandr-collage (2)

Oud-Le Monde-chef: zonder reuzensprong wordt Europa een speelbal

Loading