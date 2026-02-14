De Boo pakt op 500 meter zijn tweede zilver op Spelen Milaan

Jenning de Boo heeft op de Olympische Spelen op de 500 meter zijn tweede zilveren medaille veroverd. De 22-jarige schaatser moest in het Milano Speed Skating Stadium met 33,88 het goud laten aan topfavoriet Jordan Stolz uit de Verenigde Staten. Die won in 33,77. Laurent Dubreuil uit Canada eindigde met 34,26 als derde.

De Boo veroverde eerder zilver op de 1000 meter. Ook toen werd hij in een rechtstreeks duel verslagen door Stolz. Het zijn de eerste Olympische Spelen voor De Boo.

Sebas Diniz werd met 34,46 vijfde. Joep Wennemars eindigde met 34,89 op de 21e plaats.