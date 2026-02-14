ECONOMIE
Tientallen mensen gedood bij aanvallen op Nigeriaanse dorpen

Samenleving
door anp
zaterdag, 14 februari 2026 om 19:13
ABUJA (ANP/AFP) - Gewapende mannen hebben meer dan veertig mensen gedood bij drie nieuwe aanvallen op dorpen in Nigeria, zo vertelde een humanitaire bron zaterdag aan AFP.
De aanvallen vonden plaats in deelstaat Niger, vertelde de bron op voorwaarde van anonimiteit. De slachtoffers werden doodgeschoten of hun kelen werden doorgesneden. In het dorp Konkoso werden bijna alle huizen in brand gestoken en er wordt gevreesd voor meer slachtoffers.
In de nabijgelegen staat Kwara werden begin februari meer dan 160 mensen afgeslacht door vermoedelijke jihadisten.
De Verenigde Staten kondigden deze week aan tweehonderd militairen naar Nigeria te sturen om het leger te trainen in de strijd tegen jihadistische groepen. De Amerikaanse president Donald Trump beweerde dat er "genocide" op christenen wordt gepleegd. Die bewering wordt verworpen door de Nigeriaanse regering en deskundigen die zeggen dat het geweld in het land zowel christenen als moslims het leven kost.
