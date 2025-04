Immigratierechter VS staat uitzetting pro-Palestijnse student toe

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een Amerikaanse immigratierechter heeft vrijdag geoordeeld dat de pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil uitgezet mag worden. Dat hebben de advocaten van de Columbia University-student bekendgemaakt.

De rechter in de staat Louisiana deed deze uitspraak nadat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio in een memo had gesteld dat Khalil uitgezet moest worden, zelfs als zijn overtuigingen en uitspraken binnen de wet vallen.

Khalil leidde pro-Palestijnse studentenprotesten. Volgens Rubio bracht hij daarmee het buitenlands beleid van de VS in gevaar. De student werd op 8 maart gearresteerd en stelt dat zijn detentie zijn grondwettelijke rechten op vrije meningsuiting en een eerlijk proces schendt.

De uitspraak van de rechter betekent niet dat de deportatie van Khalil direct plaatsvindt. Hij heeft nog een rechtszaak lopen in de staat New Jersey. Ook gaf de rechter in Louisiana de advocaten van Khalil tot 23 april de tijd om dispensatie voor de uitzetting aan te vragen.