In de herfst zijn mensen agressiever in de trein

In de herfst zijn mensen agressiever in de treinSamenleving
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De ernstige mishandeling van een conducteur op Centraal Station afgelopen donderdag is geen toeval. Het incident van afgelopen donderdag ontstond in de trein tussen Sloterdijk en Amsterdam CS. Op het perron van het Centraal Station ontstond een worsteling waarbij de conducteur, een belager en een omstander op het spoor terecht kwamen. De politie is nog op zoek naar getuigen in de zaak. Volgens Roel Berghuis van FNV Spoor laait het geweld tegen treinpersoneel iedere herfst op. InHet Parool stelt Berghuis echter niet direct een verklaring voor deze toename te hebben. 'Het is al jaren zo. Niemand weet waarom, maar mensen hebben dan kortere lontjes. Conflicten gaan veel over plaatsbewijzen. Ook zwervers nemen dan de trein'. Een oplossing voor het probleem ligt volgens Berghuis in hulp van treinreizigers. 'Ze hoeven er niet tussen te springen, maar wel laten weten dat ze de conducteur steunen'. Ook ziet Berghuis wel iets in stationsverboden voor agressieve reizigers.